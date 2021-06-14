Тарас Цымбалюк, "Холостяк" Иракли Макацария, Олег Винник и другие известные украинцы показали свои мускулы

Как пишет Politeka.net, "Зірковий шлях" решил определить, кто из украинских красавчиков самый мускулистый. На страничке программы в Инстаграм были опубликованы фото Олега Винника, Тараса Цымбалюка, Андрея Ярмоленко, Виталия Козловского, Станислава Боклана, Влада Ямы, Даниэля Салема, Иракли Макацарии и Жени Кота.

"Самые известные украинские секс-символы. Листайте журнал "Зірковий шлях", кто вам фаворит?" - было написано под кадрами.

Фанаты сразу бросились ставить лайки и выбирать своего любимца:

"Тарас Цымбалюк", "Женя и мой муж", "Иракли Макацария", "Красавчик Олег", "Ахаха, насмешили, какие они символы?", "Из этих мужчин - Ярмоленко и Кот. И еще есть кого добавить", "Из всех огненных - Салем и Иракли", "Владимир Остапчук, Дан Балан", "Боклан и Салем", "Никто, к сожалению", "Не смешите народ столько".

Сообщалось, что звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", известный украинский актер Тарас Цымбалюк обрадовал фанатов.

"Крепостная-3 осенью на СТБ!", - написал актер, подкрепив кадром из сериала.

На фото Тарас предстал в образе своего героя Назара. Артист был заросшим - с бородой и длинной челкой. На лице у него был шрам, а взгляд каким-то пронизывающе злым.

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