Тарас Цымбалюк, "Холостяк" Иракли Макацария, Олег Винник и другие известные украинцы показали свои мускулы
Как пишет Politeka.net, "Зірковий шлях" решил определить, кто из украинских красавчиков самый мускулистый. На страничке программы в Инстаграм были опубликованы фото Олега Винника, Тараса Цымбалюка, Андрея Ярмоленко, Виталия Козловского, Станислава Боклана, Влада Ямы, Даниэля Салема, Иракли Макацарии и Жени Кота.
"Самые известные украинские секс-символы. Листайте журнал "Зірковий шлях", кто вам фаворит?" - было написано под кадрами.
Фанаты сразу бросились ставить лайки и выбирать своего любимца:
72-летняя Пугачева показала себя в платье-мини и пожалела: «Что у старушки с ногами?»
Мощный взрыв прогремел в Одессе, в ближайших домах пропали свет и вода: детали и кадры ЧП
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
Тело молодого украинца нашли за границей: "искали 2 недели"
Katya Chilly отказалась выступать бесплатно на День Независимости: "Мне не стыдно"
"Тарас Цымбалюк", "Женя и мой муж", "Иракли Макацария", "Красавчик Олег", "Ахаха, насмешили, какие они символы?", "Из этих мужчин - Ярмоленко и Кот. И еще есть кого добавить", "Из всех огненных - Салем и Иракли", "Владимир Остапчук, Дан Балан", "Боклан и Салем", "Никто, к сожалению", "Не смешите народ столько".
Сообщалось, что звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", известный украинский актер Тарас Цымбалюк обрадовал фанатов.
"Крепостная-3 осенью на СТБ!", - написал актер, подкрепив кадром из сериала.
На фото Тарас предстал в образе своего героя Назара. Артист был заросшим - с бородой и длинной челкой. На лице у него был шрам, а взгляд каким-то пронизывающе злым.
Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" поразил переменами во внешности, Сумская оценила
А еще Politeka писала, что Цымбалюк из «Крепостной» показал «малышку», о которой мечтает
Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" без рубашки спровоцировал Ольгу Сумскую на комплименты