Звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", известный украинский актер Тарас Цымбалюк удивил кадрами возле роскошной машины

Как передает Politeka.net, 31-летний Тарас Цымбалюк сегодня является очень востребованным украинским актером. Несмотря на достаточно молодой возраст, он успел сняться в десятках отечественных картин. На данный момент артист занят съемками в новом сезоне сериала "Крепостная".

Свою популярность Цымбалюк сумел поднять после участия в «Танцах со звездами», где покорил женскую аудиторию шоу своими стальными мышцами. Как известно, Тарас проводит много времени в спортзалах, оттачивая каждую мышцу. Не чужды актеру и другие мужские радости.

На свежем фото Цымбалюк позировал возле роскошной машины марки Porsche. Он сидел на асфальте, а на сзади него красовался автомобиль, о котором он мечтает. Многие поклонники решили, что машина принадлежит Цымбалюку, но он опроверг эти домыслы.

«Это не моя) но фантастическая!)», - отметил Цымбалюк.

В комментариях актеру оставили несколько отзывов.

«Это действительно фантастика», «Давай, на теслу меняй», «Я про такую машину мечтаю», «Надеюсь, сбудется», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тарас Цымбалюк поделился кадрами со съемок. На фото актер был в белой рубашке. Его лицо было в шрамах, которые сделали при помощи качественного грима.

Напомним, что Цымбалюк из "Крепостной" покорил украинок одним взглядом, не устояла даже Сумская: "Могуч...".

Как сообщала Politeka, Цымбалюк из "Крепостной" без рубашки спровоцировал Ольгу Сумскую на комплименты: "Мои же вы хорошие!".

Также Politeka писала, что Цымбалюк из «Крепостной» восхитил 54-летнюю Ольгу Сумскую: «Браво, Тарас!».