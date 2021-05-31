Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "кріпак" та "Спіймати Кайдаша", показав свого домашнього улюбленця та поділився побажаннями

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк є популярним українським актором, який встиг знятися в десятках вітчизняних картин. Красунчик зараз зайнятий зйомками нового сезону" кріпак " і регулярно ділитися інформацією в Instagram.

Цього разу Тарас опублікував фото в Instagram. На ньому Цимбалюк був роздягнений до пояса. На руках красень тримає кота Тимура, який приобняв його лапами за шию.

"Ми з Тимохою бажаємо вам відмінного настрою і❤️ ❤", - написав Тарас, показуючи домашнього улюбленця.

Фанати засипали Цимбалюка компліментами, однією серед користувачів, прокоментувала актриса Ольга Сумська.

"Мої ж Ви хороші!❤️😽", "Яка принадність! Котики-наша домашня радість!❤️", "Побачила фото у своїй стрічці і настрій "злетів". Ви прекрасні. Доброго ранку 🤗", " Тімоха розкішний! Ну і Тарасова щира усмішка біля Тімохи - анкондішінал лав!👼 👼 👼 і вам з тімохою-прекрасного тижня!🏆 🚀 ☀ ️ ",- пишуть користувачі.

Повідомлялося, що Тарас Цимбалюк показав справжню магію.

На портретному фото актор постав у светрі грубої в'язки, з серйозним виразом обличчя і злегка скуйовдженим волоссям. Тарас подивився прямо в камеру спопеляючим поглядом. Публіка кинулася захоплюватися обома варіантами фото, не в силах вибрати краще.

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