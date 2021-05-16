Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал себя на тренировке

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал довольно известным украинским актером. Красавчик активно снимается в сериалах и кино, а сейчас практически закончил работу над третьим сезоном "Крепостной". Не забывает актер и о своем теле, активно занимаясь спортом и демонстрируя результаты в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Тарас опубликовал кадры, на которых был в шортах и майке. Цымбалюк лежал на тренажере, поднимая штангу над собой.

На втором фото Тарас уже был без майки, позируя в раздевалке перред зеркалом. Цымбалюк снимал себя на телефон, демонстрируя подтянутую фигуру.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимки были в сторис Инстаграм, но обычно звезду не оставляют без комплиментов: "Мощно"

Сообщалось, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал эксклюзивные кадры со съемок.

У себя в сторис Цымбалюк решил показать, как его гримируют перед съемками в «Крепостной». Лицо его героя в фильме оказалось изуродованным шрамами, поэтому перед съемками актеру наносят сложный грим.

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