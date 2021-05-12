Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал себя на съемках нового сезона
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал довольно популярным актером среди украинцев, снявшись в десятках картин. Красавчик обожает спорт, делясь в Инстаграм тренировками, а также показывает, как проходят рабочие будни.
Этот раз не стал исключением, ведь Тарас опубликовал фотографию со съемок нового сезона "Крепостной". Цымбалюк был в старой одежде с ремнем на поясе, смотря прямо в объектив камеры.
"Остался последний месяц съемок третьего сезона «Крепостной» уже осенью самая масштабная сериальная премьера", - написал Тарас под фото.
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Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Ольгу Сумскую, и написали комментарии:
"Не могу дождаться", "Жду с нетерпением", "Рад видеть третий сезон", "Оу, наконец-то", "Прекрасный сериал) ждем с нетерпением", "Надеюсь, этой осенью сериал выйдет в Польшу", "Не смотрела, но внешний образ героя ничё так :)", "Самая долгожданная премьера!!! Судя по бекстейджу будет, а 4-й сезон снимать будете?".
Сообщалось, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал эксклюзивные кадры со съемок.
У себя в сторис Цымбалюк решил показать, как его гримируют перед съемками в «Крепостной».
Напомним, что Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" вместе с невестой дали жару в спортзале
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