Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал себя на съемках нового сезона

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал довольно популярным актером среди украинцев, снявшись в десятках картин. Красавчик обожает спорт, делясь в Инстаграм тренировками, а также показывает, как проходят рабочие будни.

Этот раз не стал исключением, ведь Тарас опубликовал фотографию со съемок нового сезона "Крепостной". Цымбалюк был в старой одежде с ремнем на поясе, смотря прямо в объектив камеры.

"Остался последний месяц съемок третьего сезона «Крепостной» уже осенью самая масштабная сериальная премьера", - написал Тарас под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Ольгу Сумскую, и написали комментарии:

"Не могу дождаться", "Жду с нетерпением", "Рад видеть третий сезон", "Оу, наконец-то", "Прекрасный сериал) ждем с нетерпением", "Надеюсь, этой осенью сериал выйдет в Польшу", "Не смотрела, но внешний образ героя ничё так :)", "Самая долгожданная премьера!!! Судя по бекстейджу будет, а 4-й сезон снимать будете?".

Сообщалось, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал эксклюзивные кадры со съемок.

У себя в сторис Цымбалюк решил показать, как его гримируют перед съемками в «Крепостной».

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