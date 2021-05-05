Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал себя после тренировки

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк является популярным украинским актером, который уже успел сыграть роли во множестве картин. Красавчик сейчас активно занимается спортом, держа свое тело в тонусе.

В этот раз Тарас решил показать в Инстаграм себя после того, как завершил очередную тренировку. Цымбалюк был в штанах и без рубашки, позируя перед зеркалом. Красавчик снимал себя на телефон, демонстрируя подтянутый торс.

"Тренировка завершена", - написал Тарас под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "Украинский геракл, мотивирующий пост".

Сообщалось, что актер Тарас Цымбалюк ошеломил новым фото.

31-летняя звезда опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с другом, тоже актером, Антоном Батыревым.

"Чем дольше разлука, тем трепетней встреча", - тепло подписал кадр Цымбалюк.

Его товарищ сейчас гостит в Киеве. На черно-белом кадре запечатлен трогательный момент с крепкими мужскими объятиями.

Напомним, Цымбалюк из «Крепостной» и «Спіймати Кайдаша» показал, где прошло его детство

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