Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал себя на съемках нового сезона популярного сериала
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк уже много лет радует украинцев своей игрок в разных картинах. Красавчик и сейчас работает, ведь идут съемки нового сезона сериала "Крепостная". Актер решил показать несколько фотографий у себя в Инстаграм, как проходит процесс.
Так, на фото в социальной сети Тарас был с вьероешными волосами и в пальто. Цымбалюк куда-то смотрел, показываяя шрам і находясь на фоне исторического здания.
"Крепостная - 3", - написал Тарас под фото.
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Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:
"А когда выйдет?", "Прекрасен", "Очень жду", "Очень даже благородный образ", "Супер, когда раньше лучше было".
На других кадрах в сторис Тарас показал старые здания, у которых находилась карета с лошадью. А на еще одном фото можно увидеть маленькую улочку и актера в шляпе.
Мы писали, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал фигуру.
Тарас опубликовал в Инстаграм фото, где показался топлес и с короткой стрижкой. На других фото Цымбалюк был уже в водолазке и джинсах, сидя у дивана.
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