Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Спіймати Кайдаша", показал себя в отеле

Как пишет Politeka.net, Тарас уже некоторое время отдыхает в солнечном Дубае вместе со своей невестой Тиной Антоненко. Красавчик регулярно радует свежими фото в Инстаграм, хвастаясь роскошным отпуском.

В этот раз Тарас решил наглядно показать типичный загар туриста. На фото мужчина был полностью раздетым, обмотавшись только полотенцем. Цымбалюк стоял перед зеркалом улыбаясь и показывая сгоревшее на солнце тело.

"Как бы я не прятался от солнца. Сколько бы Тина меня не мазала разными кремами, но все таки классический загар туриста имею", - написал Тарас под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Главное, голым на балкон не выходит", "Улыбка потрясающая", "Что-то запахло жаренным. Осторожно с солнышком", "Уф, соблазнительное фото. Имеешь хороший вид даже с классическим загаром туриста".

Мы писали, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк произвел фурор одним фото.

Тарас Цымбалюк показал свой фотопортрет. Он запечатлен в расстегнутой на груди рубашке. На снимке он выглядит довольно брутально, чему способствуют темные тона и крупные металлические украшения.

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