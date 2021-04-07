Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Тарас успел построить карьеру успешного актера, постоянно снимаясь в украинских проектах. Цымбалюк стал звездой сериала "Крепостная", который вышел на экраны в 2019 году. Сейчас звездный красавчик отдыхает в ОАЭ вместе со своей невестой Тиной Антоненко.

Тарас решил показать в Инстаграм, как гуляет по пляжу Дубая. Красавчик появился в черных шортах и рубашке, которую решил расстегнуть. На нескольких фото Цымбалюк похвастался красотами солнечной страны.

"Выбираем фото. Какое самое лучшее?", - написал Тарас под фото.

Фанаты поставили 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Та все лучшие", "Последняя", "Красивый на всех фото", "Все офигенные", "Мачо", "Боже, какой же ты крутой и красивый. Как же Тине повезло", "Все суперские, отличные", "Последнее фото такое: "Ты выберешь именно это фото!".

Сообщалось, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал настоящий кайф на отдыхе.

"Целый день гуляли по городу. Устали. Но есть масса незабываемых эмоций. Если честно, не думал, что Эмираты могут меня так удивить... но в который раз убеждаюсь: любую страну можно увидеть и показать правильно!", - написал Тарас.

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