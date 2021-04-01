Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал себя на тренировке

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк уже не первый год радует украинцев своим актерским мастерством. Мужчина за последние годы сильно изменился, занявшись активно спортом. Звезда пропагандирует здоровый образ жизни, часто публикуя в социальных сетях фото, где показывает свои достижения.

Так случилось и в этот раз, ведь Тарас решил показать короткий ролик в сторис Инстаграм. На кадрах Цымбалюк сидел на уличной установке, поднимая штангу с цепями. Актер был в шортах, майке и бейсболке.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм, где разместил ролик Тарас, нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Геракл на связи".

Ранее мы сообщали, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал себя на тренировке.

Тарас показался в штанах и черной обтягивающей майке. Цымбалюк стоял в спортзале, держа в руках гантелю с большим количеством "блинов". Так как актер стоял боком, можно легко увидеть "стальные банки" красавчика.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили более тысячи лайков и написали комментарии.

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