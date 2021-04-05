Известный украинский актер Тарас Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" похвастался отдыхом
Как пишет Politeka.net, Цымбалюк уже давно состоялся как актер, завоевав сердца украинок спортивной фигурой. Актер регулярно ходит в спортзал и следит за собой, часто публикуя фотографии без футболки.
Этот раз не стал исключением, но Тарас решил сменить локацию. Красавчик уехал на отдых в Дубай, ОАЭ. Мужчина стоял без футболки и в длинных шортах, зайдя частично в воду. Цымбалюк находился у катамарана, отведя взгляд от камеры.
"Наконец-то я в соленой воде", - написал коротко Цымбалюк.
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Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:
"Класс", "К дедушке поехал?", "Лови волну, хорошего отдыха", "Самого лучшего и невероятного отдыха", "Ух ты, какой сладенький", "Две машины на одном фото", "Класс, позитивного настроения и хорошего отдыха", "Какая красота! Больше фоток на море!!!!", "Не только в соленой, а еще и в теплой, прозрачной, кайфовой, аж начало пахнуть под носом".
Мы писали, что украинский актер Тарас Цымбалюк удивил внешним видом.
У себя в Инстаграм актер опубликовал анонс сериала, в которой будет сниматься. Поклонники были ошеломлены внешним видом звезды.
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