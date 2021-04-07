Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который играл в «Крепостной» и «Спіймати Кайдаша», похвастался отдыхом посреди пустыни

Как передает Politeka.net, сегодня Цымбалюк является одним из самых востребованных украинских актеров. Ему доверяют главные роли, а его популярность растет бешенными темпами. Осенью 2020 года Цымбалюк принял участие в шоу «Танці з зірками», прибавив к базе своих поклонниц не одну сотню девчонок.

Недавно актер вместе со своей невестой отправился отдыхать в Дубай. Он с удовольствием делится кадрами с отдыха и впечатлениями со своими поклонниками. На свежих фото мужественный Цымбалюк стоял посреди пустыни, демонстрируя свою подкачанную фигуру.

Стоит отметить, что выглядел актер очень притягательно, хоть и был одет в обычную одежду. Мужская харизма помогает Тарасу всегда выглядеть на все 100%.

«Пустыня», - коротко подписал фото Цымбалюк.

В комментариях известному красавцу оставили массу восторженных слов.

«Как хорошо и эстетично!», «Экстремальные покатухи)?», «Очень жарко там сейчас?», «Это гонки по пустыне или экскурсии? Отдыхайте, потому что в Украине холодно и дождик», «Так красиво», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" прямо на улице испытал стальные мышцы на прочность: "Геракл на связи".

Как сообщала Politeka, звезда "Крепостной" Цымбалюк на пляже заставил украинок покрыться мурашками: "Как же Тине повезло...".

Также Politeka писала, что покинувший Украину Цымбалюк из «Спіймати Кайдаша» не смог сдержать эмоций от пережитого за границей: «Это только начало…».