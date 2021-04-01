Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк вже не перший рік радує українців своєю акторською майстерністю. Чоловік за останні роки сильно змінився, зайнявшись активно спортом. Зірка пропагує здоровий спосіб життя, часто публікуючи в соціальних мережах фото, де показує свої досягнення.

Так сталося і цього разу, адже Тарас вирішив показати короткий ролик в сторіс Instagram. На кадрах Цимбалюк сидів на вуличній установці, піднімаючи штангу з ланцюгами. Актор був у шортах, майці і бейсболці.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже в сторіс Instagram, де розмістив ролик Тарас, немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "Геракл на зв'язку".

Раніше ми повідомляли, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав себе на тренуванні.

Тарас здався в штанях і чорній обтягуючій майці. Цимбалюк стояв у спортзалі, тримаючи в руках гантелю з великою кількістю "млинців". Так як актор стояв боком, можна легко побачити "сталеві банки" красеня.

Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі.

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