Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Тарас встиг побудувати кар'єру успішного актора, постійно знімаючись в українських проектах. Цимбалюк став зіркою серіалу "Кріпосна", який вийшов на екрани в 2019 році. Зараз зірковий красень відпочиває в ОАЕ разом зі своєю нареченою Тіною Антоненко.

Тарас вирішив показати в Instagram, як гуляє по пляжу Дубая. Красунчик з'явився в чорних шортах і сорочці, яку вирішив розстебнути. На кількох фото Цимбалюк похвалився красотами сонячної країни.

"Вибираємо фото. Яке найкраще?",- написав Тарас під фото.

Фанати поставили 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Та всі кращі", "остання", "красивий на всіх фото", "всі офігенні", "Мачо", " Боже, який же ти крутий і красивий. Як же Тіні пощастило", "всі суперські, відмінні", "останнє фото таке:" ти вибереш саме це фото!".

Повідомлялося, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав справжній кайф на відпочинку.

"Цілий день гуляли містом. Утомлений. Але є маса незабутніх емоцій. Якщо чесно, не думав, що Емірати можуть мене так здивувати... але вкотре переконуюся: будь-яку країну можна побачити і показати правильно!",- написав Тарас.

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