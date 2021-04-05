Відомий український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" і учасник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк показав справжній кайф на відпочинку

Як передає Politeka.net, актор разом зі своєю нареченою відправився на відпочинок в Дубай. Він вирішив поділитися з шанувальниками незабутніми враженнями.

"Цілий день гуляли по місту. Втомилися. Але є маса незабутніх емоцій. Якшо чесно, не думав, що Емірати можуть мене так здивувати... але вкотре переконуюсь : будь яку країну можна побачити і показати «правильно» ! І це дуже важливо. Бо я зустрічав людей, котрі казали, що Париж, Стамбул, Мілан чи Барса їм не зайшли... Потім запитав, де були, що бачили??? - майже нічого з того, що «маст сі»! Ото таке", - зазначив актор.

Цимбалюка здивувало те, як відсутність корупції, дисципліна і великі гроші за неповних 50 років можуть допомогти створити розвинену країну посеред голої пустелі.

"Рівень життя зростає з кожним роком! І це тільки початок історії Арабських Еміратів", - підвів підсумок Тарас.

У коментарях йому залишили кілька відгуків.

"Ти виглядаєш дуже щасливим", "Ти ж повернешся назад?", "Яскравих і незабутніх вражень!", "Ти красень", "гарного відпочинку", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" вразив дуже дорогою покупкою:"Ай, Тарік, ай та пляжний син".

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" зняв футболку, позбавивши українок сну:"Ух ти, який солоденький".

Також Politeka писала, що Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" прямо на вулиці випробував сталеві м'язи на міцність:"Геракл на зв'язку".