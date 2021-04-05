Відомий український актор Тарас Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" похвалився відпочинком

Як пише Politeka.net, Цимбалюк вже давно відбувся як актор, завоювавши серця українок спортивною фігурою. Актор регулярно ходить в спортзал і стежить за собою, часто публікуючи фотографії без футболки.

Цей раз не став винятком, але Тарас вирішив змінити локацію. Красунчик поїхав на відпочинок в Дубай, ОАЕ. Чоловік стояв без футболки і в довгих шортах, зайшовши частково у воду. Цимбалюк знаходився біля катамарана, відвівши погляд від камери.

"Нарешті я в солоній воді", - написав коротко Цимбалюк.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Клас", " до дідуся поїхав?", "Лови хвилю, гарного відпочинку" ," найкращого і неймовірного відпочинку", "Ух ти, який солоденький", "дві машини на одному фото", "клас, позитивного настрою і гарного відпочинку", "яка краса! Більше фоток на море!!!!", "Не тільки в солоній, а ще й у теплій, прозорій, кайфовій, аж почало пахнути під носом".

Ми писали, що український актор Тарас Цимбалюк здивував зовнішнім виглядом.

У себе в Instagram актор опублікував анонс серіалу, в якій зніматиметься. Шанувальники були приголомшені зовнішнім виглядом зірки.

Нагадаємо, Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" прямо на вулиці випробував сталеві м'язи на міцність

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