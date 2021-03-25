Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який прославився завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша", похвалився дорогою покупкою

Як пише Politeka.net, м'язистий красунчик давно підкорив серця українок. І хоч серце Тараса зайняте, він активно розбурхує свідомість жінок, публікуючи фото без футболки.

Але цього разу Цимбалюк вирішив похвалитися своїм придбанням. Чоловік зважився на велику покупку - розкішний автомобіль. Актор показав себе біля кросовера Lexus. На другому фото Тарас вже керував автомобілем, насолоджуючись водінням.

"Перший день вражень-завжди дає незабутні емоції. Це я про це, на перший погляд невеликого, але дуже прудкого і суперкомфортний - Lexus. Визнаю, приємно здивував", - написала зірка під фото.

Фанати активно почали ставити лайки і писати коментарі:

"Подобається розгін?", "Ваш перший автомобіль?) ", "Хороших поїздок", " Ай, Тарік, Ай да Пляжний син. Вітаю, Аміго", "Ракета", "підходьте один одному".

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У себе в Instagram актор опублікував літній знімок, на якому позував зі своєю коханою, хореографом Тіною Антоненко абсолютно голими. Парочка вирішила повторити образи Адама і Єви.

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