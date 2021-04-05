Известный украинский актер, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» и участник шоу «Танці з зірками» Тарас Цымбалюк показал настоящий кайф на отдыхе

Как передает Politeka.net, актер вместе со своей невестой отправился на отдых в Дубай. Он решил поделиться с поклонниками незабываемыми впечатлениями.

«Целый день гуляли по городу. Устали. Но есть масса незабываемых эмоций. Если честно, не думал, что Эмираты могут меня так удивить... но в который раз убеждаюсь: любую страну можно увидеть и показать «правильно»! И это очень важно. Я встречал людей, которые говорили, что Париж, Стамбул, Милан или Барселона им не зашли... Потом спросил, где были, что видели??? - почти ничего из того, что «маст си»! Вот так», - отметил актер.

Цымбалюка удивило то, как отсутствие коррупции, дисциплина и большие деньги за неполных 50 лет могут помочь создать развитую страну посреди голой пустыни.

«Уровень жизни растет с каждым годом! И это только начало истории Арабских Эмиратов», - подвел итог Тарас.

В комментариях ему оставили несколько отзывов.

"Ты выглядишь очень счастливым", "Ты же вернешься обратно?", «Ярких и незабываемых впечатлений!», «Ты красавчик», «Хорошего отдыха», - пишут люди.

Напомним, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" впечатлил очень дорогой покупкой: "Ай, Тарик, ай да пляжный сын".

Как сообщала Politeka, Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" снял футболку, лишив украинок сна: "Ух ты, какой сладенький".

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" прямо на улице испытал стальные мышцы на прочность: "Геракл на связи".