Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал себя в тренажерном зале
Как пишет Politeka.net, Тарас уже давно покорил сердца украинок своей игрой в сериалах. Красавчик обожает спорт, поэтому часто хвастается подтянутой фигурой. Не забывает Цымбалюк и о социальных сетях, где пропагандирует здоровый образ жизни.
Этот раз не стал исключением, ведь Тарас решил показать, как занимается в спортзале. Цымбалюк был в оранжевых штанах и тоненькой футболке, лежа на тренажере и поднимая большую штангу. Кадры получились очень мотивирующими и впечатляющими, ведь звезда выглядит эффектному.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь Тарас опубликовал фото в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Запорожский козак, пример для остальных".
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Мы писали, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал себя на отдыхе.
Тарас решил показать в Инстаграм, как гуляет по пляжу Дубая. Красавчик появился в черных шортах и рубашке, которую решил расстегнуть. На нескольких фото Цымбалюк похвастался красотами солнечной страны.
Напомним, покинувший Украину Цымбалюк из «Спіймати Кайдаша» не смог сдержать эмоций от пережитого за границей
А еще Politeka писала, что Цимбалюк из "Спіймати Кайдаша" снял футболку, лишив украинок сна
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