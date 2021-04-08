Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал себя в тренажерном зале

Как пишет Politeka.net, Тарас уже давно покорил сердца украинок своей игрой в сериалах. Красавчик обожает спорт, поэтому часто хвастается подтянутой фигурой. Не забывает Цымбалюк и о социальных сетях, где пропагандирует здоровый образ жизни.

Этот раз не стал исключением, ведь Тарас решил показать, как занимается в спортзале. Цымбалюк был в оранжевых штанах и тоненькой футболке, лежа на тренажере и поднимая большую штангу. Кадры получились очень мотивирующими и впечатляющими, ведь звезда выглядит эффектному.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь Тарас опубликовал фото в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Запорожский козак, пример для остальных".

Мы писали, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал себя на отдыхе.

Тарас решил показать в Инстаграм, как гуляет по пляжу Дубая. Красавчик появился в черных шортах и рубашке, которую решил расстегнуть. На нескольких фото Цымбалюк похвастался красотами солнечной страны.

Напомним, покинувший Украину Цымбалюк из «Спіймати Кайдаша» не смог сдержать эмоций от пережитого за границей

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