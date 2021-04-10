Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Спіймати Кайдаша", показал, как отдыхает в Дубае

Как пишет Politeka.net, звездный красавчик не так давно улетел на курорт с возлюбленной Тиной Антоненко. Тарас активно освещает свой отпуск в социальных сетях и уже успел рассказать, что получил типичный "загар туриста", так как крема и тень не спасли его кожу.

В этот раз Цымбалюк решил опубликовать фото в сторис, где сидит вместе с любимой. Тарас решил не надевать футболку, показавшись только в бейсболке. А Тина надела черный купальник с высокой посадкой, а образ дополнила стильными очками. пара улыбалась, смотря в камеру.

Фанаты не смогли оценить публикацию или поставить лайки, ведь кадр был в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Вау, какие красивые".

Сообщалось, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк похвастался отдыхом посреди пустыни.

На свежих фото мужественный Цымбалюк стоял посреди пустыни, демонстрируя свою подкачанную фигуру.

Стоит отметить, что выглядел актер очень притягательно, хоть и был одет в обычную одежду. Мужская харизма помогает Тарасу всегда выглядеть на все 100%.

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