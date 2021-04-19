Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал себя, задав вопрос

Как пишет Politeka.net, Тарас уже давно обрел популярность благодаря множеству ролей в сериалах и фильмах. Красавчик следит за своим телом и демонстрирует часто в социальных сетях подтянутую фигуру.

Так случилось и в этот раз, ведь Цымбалюк опубликовал в Инстаграм фото, где позировал на черно-белом кадре. Тарас был в рубашке, которая не скрыла подтянутый торс, а в руках держал стакан воды.

"Доброе утро. Как проходят ваши выходные", - написал Тарас под фото.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивый", А у меня с утра из вкусного лишь чай в бокале....", "Интересно, сегодняшний день выходного дня - посвящен тебе, Тарас", "Добрый. У вечного огня, мечу меню на неделю:))) Говядина в соусе, блинчики с мясом, сыром и грибами, тефтели, фаршированные шампиньоны, борщ и еще что-то...", "Джонни, ты ли это?", "Как Джонни Дэпп!", "Отдыхаем после тяжелой рабочей недели. Тем самим набираемся сил на новый", "Что же вы такой красивый", "Выходные прекрасные, пусть у вас тоже будет все прекрасно".

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