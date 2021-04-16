Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Спіймати Кайдаша" и "Крепостная", показал тренировку в домашних условиях

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк уже не первый год радует украинцев своим творчеством, играя различные роли. Красавчик активно следит за своим телом и часто делится фото и видео в Инстаграм, где проводит тренировку.

Так случилось и в этот раз, ведь Тарас опубликовал кадры в сторис Инстаграм, где показал отжимания. Цымбалюк был дома, поэтому пришлось использовать стулья, чтобы выполнить упражнение. Актер был в бейсболке и майке в ролике, демонстрируя подкачанные мышцы.

"Лет 15 назад, когда я практически не имел интереса к спорту, папа говорил мне, что это самое лучшее упражнение для грудных мышц в домашних условиях... Проверено! Правда 100%.

Мы писали, что известные актеры Ольга Сумская и Тарас Цымбалюк покрасовались в обнимку перед камерами, напомнив украинцам о сериале, объединившем звезд - "Крепостная".



В своем Инстаграм Тарас Цымбалюк разместил фото на котором позирует вместе с известной актрисой Ольгой Сумской. Ольга Сумская тесно прижалась к Тарасу, улыбнувшись перед фотографом.

Напомним, Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" показал роскошную возлюбленную в мини-купальнике

А еще Politeka писала, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" в ванной не оставил украинкам шансов

Также Politeka сообщала, что Цимбалюк из "Спіймати Кайдаша" поиграл бицепсами на тренировке



