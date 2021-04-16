Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Спіймати Кайдаша" и "Крепостная", показал тренировку в домашних условиях
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк уже не первый год радует украинцев своим творчеством, играя различные роли. Красавчик активно следит за своим телом и часто делится фото и видео в Инстаграм, где проводит тренировку.
Так случилось и в этот раз, ведь Тарас опубликовал кадры в сторис Инстаграм, где показал отжимания. Цымбалюк был дома, поэтому пришлось использовать стулья, чтобы выполнить упражнение. Актер был в бейсболке и майке в ролике, демонстрируя подкачанные мышцы.
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Мы писали, что известные актеры Ольга Сумская и Тарас Цымбалюк покрасовались в обнимку перед камерами, напомнив украинцам о сериале, объединившем звезд - "Крепостная".
В своем Инстаграм Тарас Цымбалюк разместил фото на котором позирует вместе с известной актрисой Ольгой Сумской. Ольга Сумская тесно прижалась к Тарасу, улыбнувшись перед фотографом.
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