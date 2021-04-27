Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и"Крепостная", показал свои достижения в спорте

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк уже давно радует украинцев своей игрой в сериалах и фильмах. Красавчик также активно занимается спортом, часто делится своими тренировками в социальных сетях, где за ним следят десятки тысяч украинцев.

В этот раз Тарас решил опубликовать фотографию, на которой был без футболки перед зеркалом. Цымбалюк поднял одну руку, напрягая бицепс, чтобы показать свою силу. Также можно сразу заметить, сколько у красавчика татуировок на руке, которые актер не так часто показывает.

"Писать на днях пост о спорте?", - написал Тарас под публикацией.

Фанатам было предложено два варианта ответа, чтобы они смогли определиться, нужна ли им такая информация.

Пользователи не ставили лайки и не писали комментарии, ведь аткр выбросил снимок в сторис, но так и хочется добавить: "Мощь и красота".

Сообщалось, что Актер Тарас Цымбалюк покорил брутальным видом в гриме.

В своем Инстаграм Тарас разместил фото своего героя, и написал пост, в котором выразил надежду, что украинское кино когда-то все-таки поменяется. В кадре Цымбалюк позирует в военном бушлате, голова выбрита на лысо, а на лице следы крови.

Напомним, Тарас Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" в раскрепощенной позе на постели порадовал украинок

А еще Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" с большим шрамом на лице показал закулисье нового сезона

Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" в одних шортах показал свои мускулы на улице



