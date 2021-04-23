Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда серила "Спіймати Кайдаша", показал эффектную фигуру на тренировке в киевском Гидропарке

Как пишет Politeka.net, украинский актер уже давно известен публике, ведь успел сняться в десятках отечественных картин. Красавчик активно занимается спортом и часто демонстрирует не только результаты, но и процесс.

В этот раз Тарас появился в шортах и кроссовках на уличном спортзале в Гидропарке, который находится в Киеве. Красавчик напряг тело, демонстрируя рельефную фигуру.

"Доброе утро. Лучшее начало выходного дня", - написал Тарас под фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Украинский Сталлоне", "Аж холодно стало, одевайтесь потеплей", "Вау, красавец", "Добрый", "Автомобиль", "Шикарное начало дня", "Ого, молодец", "Ух ты", "Обалденный", "Хорошей и продуктивной пятницы", "Доброе утро. Хорошего выходного. Выходной день, а так бывает?", "Тарас, ну молодец, хорошо начинаешь день, выше всех похвал", "Если съемок нет, значит выходной", "Хорошей пятницы, приятных выходных. Не простудись", "Хорошего выходного, вы, как всегда, красавец".

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