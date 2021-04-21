Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Спіймати Кайдаша", показал фигуру

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал очень популярным актером и успел сняться во многих картинах. Красавчик активно следит за фигурой, часто радуя снимками, где показывает результаты.

Этот раз не стал исключением, ведь Тарас опубликовал в Инстаграм фото, где показался топлес и с короткой стрижкой. На других фото Цымбалюк был уже в водолазке и джинсах, сидя у дивана.

"2017", - написал Тарас, определяя, когда были сделаны снимки.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Боже, какой красавец. Вам Тарас такой стиль очень подходит", "Вы мне чем-то с Кандаем похожи", "Машина", "Самая лучшая прическа", "Стиль шикарный. Очень огонь", "Четкий стиль у вас, как полицейский баранов из Суперкопов", "Прямо другой человек", "Брутальный мужчина", "На этом фото удивительно похожи с Батыревым)))".

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Соответствующее фото Цымбалюк разместил в своем Инстаграме. В кадре актер предстал в компании таких звезд как: актрисы и "Холостячки" Ксении Мишиной и ее возлюбленного - комика Александра Эллерта, а также певицы Златы Огневич.

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