Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Спіймати Кайдаша", показал фигуру
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал очень популярным актером и успел сняться во многих картинах. Красавчик активно следит за фигурой, часто радуя снимками, где показывает результаты.
Этот раз не стал исключением, ведь Тарас опубликовал в Инстаграм фото, где показался топлес и с короткой стрижкой. На других фото Цымбалюк был уже в водолазке и джинсах, сидя у дивана.
"2017", - написал Тарас, определяя, когда были сделаны снимки.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Эллерт проговорился, действительно ли расстался с Ксенией Мишиной: "Что ж…"
Полякова, показав украинцам лицо после ботокса, сорвалась на грубость: "И ты обколись"
Олег Винник, в жизни которого появилась красотка из "Х-Фактора", объявил о важном событии: "Слава Богу!"
Винника заподозрили в романе с известной певицей-красоткой: "Явно и открыто проявлял свой интерес"
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Боже, какой красавец. Вам Тарас такой стиль очень подходит", "Вы мне чем-то с Кандаем похожи", "Машина", "Самая лучшая прическа", "Стиль шикарный. Очень огонь", "Четкий стиль у вас, как полицейский баранов из Суперкопов", "Прямо другой человек", "Брутальный мужчина", "На этом фото удивительно похожи с Батыревым)))".
Мы писали, что Украинский актер Тарас Цымбалюк появился в компании других звезд.
В этот раз Тарас появился в шоу "Де логіка?".
Соответствующее фото Цымбалюк разместил в своем Инстаграме. В кадре актер предстал в компании таких звезд как: актрисы и "Холостячки" Ксении Мишиной и ее возлюбленного - комика Александра Эллерта, а также певицы Златы Огневич.
Напомним, мускулистый Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" показал силу на тренировке
Также Politeka писала, что раздетый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" показал роскошную возлюбленную в мини-купальнике
А еще Politeka сообщала, что раздетый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" в ванной не оставил украинкам шансов