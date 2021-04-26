Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Спіймати Кайдаша", показал себя после сна

Как пишет Politela.net, Тарас Цымбалюк является успешным украинским актером, который не первый год радует своим творчеством украинцев на телеэкранах. Красавчик активно ведет социальные сети, где публикует интересные образы и кадры с фильмов.

В этот раз Тарас решил показать фото, где был в ночной рубашке. Цымбалюк лежал на большой просторной кровати. У красавчика были не очень длинные волосы, а образ дополнил актер усами и бородкой.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Не Гуд морнинг", "Зай, не скучай, я скоро приду", "Украинский Джонни Депп", "Фантастический", "Весь образ говорит. Утро сегодня не задалось", "Когда же уже премьера, жду этот фильм? Ты как всегда на высоте, в любом образе", "Блин, вам так идёт это всё, просто вау", "Утро графа государства", "Бомба!".

Мы писали, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал условия съемок.

Актер показал упряжку с лошадьми в которой он находился с коллегой по цеху. На видео видны пара лошадей, запряженных повозкой, извозчиком в которой играет знаменитый актер.

Напомним, Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" в одних шортах показал свои мускулы на улице

А еще Politeka сообщала, что Цымбалюка из "Спіймати Кайдаша" с короткой стрижкой не узнали фанаты

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" показал подкачанный торс в рубашке, Сумская оценила



