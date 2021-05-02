Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который снялся в «Крепостной» и «Спіймати Кайдаша», вернулся в места, где рос

Как передает Politeka.net, 31-летний актер на праздники встретился со своими родственниками. Судя по сторис, большая семья собралась, чтобы отметить Пасху, выбрав для встречи туристическую базу. Тарас снимал, как семейство готовилось к застолью, а также развлекалось на пирсе. Показал актер также старые кровати в номерах.

«База «Дубки»: в этих домиках прошло мое детство. Ностальгируем…», - подписал видео актер.

Отметим, что Тарас Цымбалюк прославился после нескольких ярких ролей в кино. Сегодня мужчина один из самых востребованных актеров в Украине. После участия в «Танцах со звездами» у него появилось еще больше фанатов и ролей в кино. При этом Тарас из очень простой семьи. Родился он в Корсунь-Шевченковском, Черкасской области.

Ранее мы писали, что Цымбалюк засветил кадры со съемок «Крепостной – 3». Для съемок сериала съемочная группа построила настоящий городок. На кадрах в сторис можно было увидеть старые здания, карету с лошадью, маленькую улочку и актера в шляпе.

Напомним, что Тарас Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" в одних шортах показал свои мускулы на улице: "Украинский Сталлоне".

Как сообщала Politeka, Тарас Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" без рубашки похвастался размером бицепса: мощное фото.

Также Politeka писала, что Тарас Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" в раскрепощенной позе на постели порадовал украинок: "Бомба!".