Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Кріпосна", показав свої досягнення у спорті

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк вже давно радує українців своєю грою в серіалах і фільмах. Красунчик також активно займається спортом, часто ділиться своїми тренуваннями в соціальних мережах, де за ним стежать десятки тисяч українців.

Цього разу Тарас вирішив опублікувати фотографію, на якій був без футболки перед дзеркалом. Цимбалюк підняв одну руку, напружуючи біцепс, щоб показати свою силу. Також можна відразу помітити, скільки у красеня татуювань на руці, які актор не так часто показує.

"Писати днями пост про спорт?",- написав Тарас під публікацією.

Фанатам було запропоновано два варіанти відповіді, щоб вони змогли визначитися, чи потрібна їм така інформація.

Користувачі не ставили лайки і не писали Коментарі, адже аткр викинув знімок в сторіс, але так і хочеться додати: "міць і краса".

Повідомлялося, що актор Тарас Цимбалюк підкорив брутальним виглядом в гримі.

У своєму Instagram Тарас розмістив фото свого героя, і написав пост, в якому висловив надію, що українське кіно колись все-таки зміниться. У кадрі Цимбалюк позує у військовому бушлаті, голова поголена на лисо, а на обличчі сліди крові.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" в розкутій позі на ліжку порадував українок

А ще Politeka писала, що Цимбалюк з "кріпосної" з великим шрамом на обличчі показав закулісся нового сезону

Також Politeka повідомляла, що Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" в одних шортах показав свої м'язи на вулиці



