Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Спіймати Кайдаша", показав себе після сну

Як пише Politela.net, Тарас Цимбалюк є успішним українським актором, який не перший рік радує своєю творчістю українців на телеекранах. Красунчик активно веде соціальні мережі, де публікує цікаві образи і кадри з фільмів.

Цього разу Тарас вирішив показати фото, де був у нічній сорочці. Цимбалюк лежав на великому просторому ліжку. У красеня були не дуже довге волосся, а образ доповнив актор вусами і борідкою.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Не Гуд морнінг"," Зай, не сумуй, я скоро прийду"," Український Джонні Депп"," фантастичний", " Весь образ говорить. Ранок сьогодні не задався", " коли ж вже прем'єра, чекаю цей фільм? Ти як завжди на висоті, в будь-якому образі", "блін, вам так йде це все, просто вау", "Ранок графа держави", "Бомба!".

Ми писали, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав умови зйомок.

Актор показав упряжку з кіньми в якій він перебував з колегою по цеху. На відео видно пара коней, запряжених возом, візником в якій грає знаменитий актор.

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