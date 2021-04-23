Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав ефектну фігуру на тренуванні в київському Гідропарку

Як пише Politeka.net, український актор вже давно відомий публіці, адже встиг знятися в десятках вітчизняних картин. Красень активно займається спортом і часто демонструє не тільки результати, але і процес.

Цього разу Тарас з'явився в шортах і кросівках на вуличному спортзалі в Гідропарку, який знаходиться в Києві. Красень напружив тіло, демонструючи рельєфну фігуру.

"Добрий ранок. Кращий початок вихідного дня", - написав Тарас під фото.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Український Сталлоне" ," аж холодно стало, одягайтеся потепліше", "Вау, красень", "добрий", "автомобіль", "Шикарний початок дня", "Ого, молодець", "Ух ти", "обладнаний", "доброї і продуктивної п'ятниці", " Доброго ранку. Гарного вихідного. Вихідний день, а так буває?", "Тарас, ну молодець, добре починаєш день, вище всіх похвал", "якщо зйомок немає, значить вихідний", " хорошої п'ятниці, приємних вихідних. Не застудися", "гарного вихідного, ви, як завжди, красень".

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