Популярный отечественній актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал, кто его мотивирует в спортзале
Как пишет Politeka.net, Тарас уже давно известен украинцам, ведь успел сняться в десятках отечественных картин. Красавчик постоянно следит за своим телом, занимаясь спортом и мотивируя украинцев своими тренировками.
В этот раз в Инстаграм Тарас решил показать, как занимается вместе с подругой Тиной Антоненко в спортзале. На первом фото парочка обнималась перед зеркалом, демонстрируя подтянутую фигуру, а рядом стоял друг Цымбалюка.
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На втором сторис Тарас уже запрыгнул на турник, демонстрируя силу рук в мацке. Кадры получились мотивирующими и эффектными.
Фанаты никак не комментировали кадры в сторис социальной сети, так как там нет таких функций, но так и хочется добавить: "Гора силы".
Сообщалось, что популярный отечественный актер Тарас Цымбалюк, показал себя как выглядит с утра.
В этот раз Тарас решил показать фото, где был в ночной рубашке. Цымбалюк лежал на большой просторной кровати. У красавчика были не очень длинные волосы, а образ дополнил актер усами и бородкой.
Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" впечатлил силой в спортзале
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