Популярный отечественній актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал, кто его мотивирует в спортзале

Как пишет Politeka.net, Тарас уже давно известен украинцам, ведь успел сняться в десятках отечественных картин. Красавчик постоянно следит за своим телом, занимаясь спортом и мотивируя украинцев своими тренировками.

В этот раз в Инстаграм Тарас решил показать, как занимается вместе с подругой Тиной Антоненко в спортзале. На первом фото парочка обнималась перед зеркалом, демонстрируя подтянутую фигуру, а рядом стоял друг Цымбалюка.

На втором сторис Тарас уже запрыгнул на турник, демонстрируя силу рук в мацке. Кадры получились мотивирующими и эффектными.

Фанаты никак не комментировали кадры в сторис социальной сети, так как там нет таких функций, но так и хочется добавить: "Гора силы".

Сообщалось, что популярный отечественный актер Тарас Цымбалюк, показал себя как выглядит с утра.

В этот раз Тарас решил показать фото, где был в ночной рубашке. Цымбалюк лежал на большой просторной кровати. У красавчика были не очень длинные волосы, а образ дополнил актер усами и бородкой.

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" впечатлил силой в спортзале

А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" показал подкачанное тело без рубашки

Также Politeka писала, что Цымбалюк из «Крепостной» и «Спіймати Кайдаша» показал, где прошло его детство



