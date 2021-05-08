Известный украинский актер Тарас Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" показал себя на тренировке

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк уже давно популярен среди украинцев. Красавчик успел построить карьеру известного актера, снявшись в десятках картин. Не забывает звезда и о тренировках, которые регулярно публикует в социальных сетях, чтобы мотивировать остальных украинцев.

Этот раз не стал исключением, ведь в Инстаграм Тарас опубликовал ролик, на котором подтягивался. Цымбалюк был в футболке и шортах, взявшись за специальное присобление в спортзале.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь кадры были опубликованы в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Крутой козак".

Мы писали, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" показал условия съемок.

Актер показал упряжку с лошадьми в которой он находился с коллегой по цеху. На видео видны пара лошадей, запряженных повозкой, извозчиком в которой играет знаменитый актер.

Напомним, Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" весь в шрамах напугал видом

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