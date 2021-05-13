Известная украинская актриса Ольга Сумская похвасталась натуральной красотой

Артистка активно снимается в разных проектах, а также в фильмах и сериалах, передает Politeka.net. Так, звезда появилась на территории Киево-Печерской Лавры в рамках одной из съемок.

Звезда показала себя натуральную - без макияжа и в обычном халате. Артистка поднесла камеру поближе к лицу, демонстрируя насколько она естественна и прекрасно выглядит, чем может обескуражить любого.

Позже звезда показала своих коллег, артистов Олесю Жураковскую и Тараса Цымбалюка.

"Друзья! И вот кого я первыми встретила на площадке, это они - гордость украинского кино - Тарасик и Леся", - произнесла Сумская.

Видно, что работа на площадке "кипит". Но кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Отметим, Ольга Сумская родилась 22 августа 1986 года. Звезда не выглядит на свой возраст, ведь тщательно ухаживает за внешностью. Красотка посещает косметологов, а также делает некоторые процедуры дома. Актриса следует народным рецептам. В частности, в составы масок Ольги входят масла, сметана, желтки. Кроме того, Сумская делает маски для волос.

Звезда также следит за режимом. Утро она начинает со стакана теплой воды, это запускает систему пищеварения и бодрит. Из тонизирующих напитков предпочитает зеленый чай, листовой, а кофе не пьет вообще, разве что иногда с молоком.

Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».

Как Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".

Также Politeka сообщала, что 65-летняя сестра Ольги Сумской потрясла откровениями о проблемах в звездном семействе: "Дай Бог сил...".