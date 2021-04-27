Известная украинская актриса Ольга Сумская показала настоящее большое сердце

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская уже давно является популярной актрисой и часто снимается в разных проектах. В то же время звезда часто показывает публике свое большое сердце, рассказывая о подвигах в зоне АТО или о бездомных животных.

Так, в своем аккаунте в Іnstagram в разделе Stories Сумская показала украинцам настоящего героя - раненого пса, который спас двух военных украинцев на Донбассе во время вражеского обстрела. Как видно, у собаки ранена нога, на бинтах проступает кровь от ранения, но она выжила.

"Собака по кличке Рекс прикрыл собой двух бойцов АТО во время обстрела. За жизнь собаки полтора часа боролись военные медики и она выжила", - написала Сумская, прикрепив фото раненого животного.

Стоит напомнить, что недавно Ольга Сумская показала мастерство перевоплощения. На фото легендарная красотка была в нескольких образах. На одном из фото можно увидеть Ольгу с популярным актером Сергеем Астаховым. Звезда захотела еще раз показать, что умеет эффектно перевоплощаться, показав кадры из картины "Я тебя никогда не забуду".

Напомним, Ольга Сумская показала мастерство перевоплощения, кадры: "С Кирой Найтли схожи".

А еще Politeka писала, что Сумская похвалилась российским зятем, который водит ее дочь по красным дорожкам

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