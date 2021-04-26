Известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя в интересных образах

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская уже давно является популярной актрисой и часто снимается в разных проектах. Звезда решила еще раз показать, что умеет эффектно перевоплощаться, показав кадры из картины "Я тебя никогда не забуду".

На фото красотка была в нескольких образах. На одном из фото можно увидеть Ольгу с популярным актером Сергеем Астаховым.

"Сериал "Я тебя никогда не забуду", - написала Ольга под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оля, вы прекрасны в каждом образе", "Это же Сергей Астахов, просто великолепный актёр!", "Люблю ваши все роли. Пошла искать, как вас посмотреть в Англии", "Олечка, Вы тут немного с Кирой Найтли схожи", "Очень красивая, настоящая, не искусственная внешность. Восхищаюсь", "Ольга,вы супер,самая талантливая и самая красивая, олицетворение женственности и благородства, восхищаюсь, на вас можно смотреть бесконечно и получать эстетическое наслаждение", "Сама нежность", "Актрисище. Талантище. Глубокие образы".

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