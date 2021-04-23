Ольга Сумская, известная украинская актриса, похвалилась с поклонниками своим российским зятем, показав в сторис фото дочери с мужем на красной дорожке

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ольга Сумская, дочь которой живет и строит свою карьеру и личную жизнь в России, показала в сторис, как прошел первый день открытия кинофестиваля в Москве.

На видео, которые разместила Сумская, Владимир Яглыч и Антонина Паперная прошлись и попозировали на красной дорожке ММКФ-2021.

Ольга Сумская гордиться дочерью и зятем, она подписала видео "Мои ❤️❤️", и на видео и под постом Антонины в Инстаграм.

Известно, что Антонина Паперная и ее муж Владимир Яглыч - актеры. Они воспитывают двух детей. Дочери Антонины Еве три года, а Данилу - годик. Сейчас 30-летняя актриса в декрете, так как в прошлом году родила второго ребенка.

Зять Сумской, Владимир Яглыч, актер театра и кино, победителя проекта "Ледниковый период-4".

В четверг, 22 апреля прошло открытие международного кинофестиваля, который будет проходить до 29 апреля. На открытие прибыло множество звезд, все они прошли по красной дорожке.

Стоит сказать, что дочь Ольги Сумской не частый гость на родине. Известно, что после рождения внука, Ольга отправилась поздравить свою доченьку, и в одном из интервью рассказывала, что это настоящее событие, так как родился долгожданный мальчик, разбавив "матриархат" рода Сумских.

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