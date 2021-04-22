Старшая дочь Ольги Сумской Тоня Паперная показала себя в салоне

Как пишет Politeka.net, Тоня пошла по стопам своей мамы и стала актрисой. Сейчас красотка находится в декрете, проживая с красавцем-мужем в Москве. Красотка активно ведет Инстаграм, где радует фанатов кадрами из личной жизни.

В этот раз Папертная решила опубликовать кадры в сторис Инстаграм, показав, как меняется внешность в салоне. Девушка сидела в блузе перед зеркалом, показывая себя. На втором кадре Тоня уже демонстрировала стильную прическу, которую сделал ей мастер. Красотка улыбалась, снимая себя на телефон в отражение зеркала.

"Магия начинается", - написала Тоня под кадрами.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь они были размещены в сторис, где подобных функций нет.

Мы писали, что Тоня Паперная, старшая дочь актрисы Ольги Сумской, удивила радикальными переменами.

Так, хрупкая Тоня решила отойти от романтических образов - девушку, очевидно, потянуло на что-то более жесткое, дерзкое и брутальное.

Светловолосая красотка покрутилась перед камерой в кожаной куртке-косухе, с уже легкой потертостью, ремнями и заклепками.

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