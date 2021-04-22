Старшая дочь Ольги Сумской Тоня Паперная показала себя в салоне
Как пишет Politeka.net, Тоня пошла по стопам своей мамы и стала актрисой. Сейчас красотка находится в декрете, проживая с красавцем-мужем в Москве. Красотка активно ведет Инстаграм, где радует фанатов кадрами из личной жизни.
В этот раз Папертная решила опубликовать кадры в сторис Инстаграм, показав, как меняется внешность в салоне. Девушка сидела в блузе перед зеркалом, показывая себя. На втором кадре Тоня уже демонстрировала стильную прическу, которую сделал ей мастер. Красотка улыбалась, снимая себя на телефон в отражение зеркала.
"Магия начинается", - написала Тоня под кадрами.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Дженнифер Лопес в бежевом платье показала формы с идеальным загаром: "Можно сгореть от такого"
Продюсер Сердючки впервые рассказал, кто виноват в болезни Данилко и когда прощальный тур: "Перекрыли все"
"Холостяк" Заливако унизил влюбленну "Зайку" на глазах у всей страны: "Юля ему больше не интересна"
Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь они были размещены в сторис, где подобных функций нет.
Мы писали, что Тоня Паперная, старшая дочь актрисы Ольги Сумской, удивила радикальными переменами.
Так, хрупкая Тоня решила отойти от романтических образов - девушку, очевидно, потянуло на что-то более жесткое, дерзкое и брутальное.
Светловолосая красотка покрутилась перед камерой в кожаной куртке-косухе, с уже легкой потертостью, ремнями и заклепками.
Напомним, дочь Ольги Сумской принарядилась и дала ценный совет
А еще Politeka писала, что игривая дочь Сумской принарядилась, одурманив зоной декольте
Также Politeka сообщала, что старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве