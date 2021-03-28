Старшая дочка актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная устроила переполох новыми кадрами

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда, к слову тоже актриса, как и ее мать, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию свежих снимков, на которых предстала в стильном наряде.

Девушка покрутилась перед камерой в светлом брючном костюме. На некоторых фото Тоня игриво отодвинула ручку, чтобы получше раскрыть зону декольте, привлекая тем самым еще больше внимания.

Тоня собрала часть волос сзади, уложив оставшиеся пряди на плечи. Нежный макияж и удачно подобранные украишения дополнили ее романтчиеский образ.

"Нарядилась ❤️ 1,2,3,4?", - звезда показала, что для нее значит "нарядиться", дав фанатам возможность выбрать самое лучшее фото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав дочь Сумской комплиментами:

"😍 Какая вы красивая"

"Все очень шикарные 👍🔥"

"🔥 как ни встань, как ни одевай - результат один - красотка😍"

"Моя прелесть 🤤"

"Вы очень похожи на своего отца"

Напомним, Тоня уже около десяти лет живет в России. Изначально девушка отправилась в Москву учиться, но затем осталась строить карьеру, даже завела там семью. Паперная живет гражданским браком с актером Владимиром Яглычем, с которым воспитывает двух детей.

На Сумскую время от времени сыпятся гневные комментарии по поводу пребывания ее дочери в России. Недавно Ольга не сдержала эмоций.

"Она уехала туда 10 лет назад, это важно. Поэтому когда сегодня мне закидывают что-то такое, я сразу делаю "Фас!". Потому что, люди добрые, извините меня, это личная жизнь человека. Вы не имеете никакого права критиковать, обращать внимания, что-то там закидывать", - "взорвалась" актриса.

Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".