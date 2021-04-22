Известная актриса Наталья Сумская призналась, почему не общается со своей младшей сестрой Ольгой

Как передает Politeka.net, об этом 65-летняя Наталья рассказала в интервью программе "Кава з перцем". Ведущая попросила Наталью прокомментировать слова Ольги, которая недавно призналась, что у них с сестрой существуют разногласия.

«Так сложилось. Все-таки взрослые люди. Вокруг нас происходит много незаурядных событий, которые влияют на нас. Мы являемся людьми, которые в одной сфере работают, и у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный», - отметила Наталья.

Актриса призналась, что политика тоже сыграла свою роль в их отношениях с сестрой. Также позиционирование Ольги в обществе и ее жизнь напоказ.

«Я не могу указывать людям, как им жить. Я выбираю так, а кто-то по-другому. Всю жизнь Оли мы видим в Фейсбуке. С этим нет проблем. Почти каждый шаг происходит на публике, поэтому нет проблемы увидеть, чем она занимается», - добавила звезда театра.

Она также призналась, что со старшей дочкой Ольги Сумской, которая живет и строит карьеру в России, она не общается.

«Это уже другая страна и другая семья», - заявила Наталья.

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