Известная украинская актриса Ольга Сумская неожиданно засветилась рядом с известным комиком и звездой «Дизель шоу» Сергеем Писаренко

Как передает Politeka.net, Писаренко известен широкой публике по игре в команде КВН «Уездный город». Сейчас актер успешно совмещает работу в Украине и России, хотя мало кому из звезд это безболезненно удается. Писаренко выступает в составе «Дизель шоу», а также нередко светится на российских телеканалах. Кроме этого, артист является преподавателем в московском вузе.

Недавно Писаренко сбежал в Россию, о чем стало известно из его Инстаграм. Артист без зазрения совести показал себя во время съемок и выступлений. Судя по всему, его гастроли по РФ быстро завершились, так как сегодня он засветился в Инстаграм у актрисы Ольги Сумской. Звезда опубликовала селфи с мужчиной, подписав его: «Рада встрече!». Судя по тегу, звезды встретились на съемках на телеканале «Интер».

Ранее мы писали, что 54-летняя Ольга Сумская показала себя на прогулке без макияжа. Звезда прогулялась вокруг Киевского национального университета и поделилась своими эмоциями с фолловерами. Настроение Сумской не смог испортить даже дождь.

Напомним, что Ольга Сумская неожиданно обратилась к старшей дочери, которая живет в России: "Срочно…".

Как Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская похвасталась "романтикой" с Борисюком прямо на улице: "Я здесь обожаю...".

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