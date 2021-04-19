Відома українська актриса Ольга Сумська вирішила згадати фото своєї фотосесії, яка наробила багато шуму

Артистка у свої 54 роки вражає зовнішністю, адже вона ретельно доглядає за собою з юного віку, передає Politeka.net. Кілька років тому красуні влаштували незвичну фотосесію, про яку та згадала у своєму Instagram.

Так, в кадрі знаменитість постала без одягу. Фото було зроблено в стилі відомої картини Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

"Ця фотосесія в жанрі Боттічеллі свого часу наробила багато шуму ... А вам як? 🧚 🏻 ",- підписала фото Сумська.

За шість годин публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів. Публікація отримала неоднозначну реакцію в мережі, деякі навіть просили видалити її з мережі.

"Не перекручуйте це мистецтво, будь ласка! Ольга, не опускайтеся! Я вас щиро прошу! Навіщо це? Це ж жах, а! Ну, навіщо вам це потрібно?! Є маса тем, де можна проявити себе, але тільки не це. Тим більше у вашому виконанні. Видаліть це", " ви дуже красиві. Заздрять тому незадоволені. Краса справжня🔥 🔥 🔥", " добре🔥. Хороша фігура 🔥 хороша фотосесія 🔥. Це мистецтво🔥 😍 😍 😍", " це не ваше!!! А взагалі вирішувати вам!", "Жах, вже не знають що робити, щоб увагу привернути. На завод працювати", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Сумська неодноразово давала поради по догляду за собою. Зірка рекомендувала по можливості користуватися дорогою косметикою.

Нагадаємо, що 54-річна Сумська в костюмі-балахоні і кросівках збентежила зовнішнім виглядом: "Оля, ну навіщо...".

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