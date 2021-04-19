Известная украинская актриса Ольга Сумская решила вспомнить фото своей фотосессии, которая наделала много шума
Артистка в свои 54 года впечатляет внешностью, ведь она тщательно ухаживает за собой с юного возраста, передает Politeka.net. Несколько лет назад красотке устроили необычную фотосессию, о которой та вспомнила в своем Инстаграм.
Так, в кадре знаменитость предстала без одежды. Фото было сделано в стиле известной картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».
"Эта фотосессия в жанре Боттичелли свое время наделала много шума ... А вам как? 🧚🏻", - подписала фото Сумская.
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За шесть часов публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев. Публикация получила неоднозначную реакцию в сети, некоторые даже просили удалить ее из сети.
"Не коверкайте это искусство, пожалуйста! Ольга, не опускайтесь! Я вас искренне прошу! Зачем это? Это ж ужас, а! Ну, зачем вам это нужно?! Есть масса тем, где можно проявить себя, но только не это. Тем более в вашем исполнении. Удалите это", "Вы очень красивы. Завидуют потому недовольны. Красота настоящая🔥🔥🔥", "Хорошо 🔥. Хорошая фигура 🔥 хорошая фотосессия 🔥. Это искусство 🔥😍😍😍", "Это не ваше!!! А вообще-то решать вам!", "Ужас, уже не знают что делать, чтобы внимание привлечь. На завод работать", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Сумская неоднократно давала советы по уходу за собой. Звезда рекомендовала по возможности пользоваться дорогой косметикой.
Напомним, что 54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем...".
Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская замахнулась на роль Дженнифер Лопес, удивив пикантными танцами: "Опыт или молодость…".
Также Politeka писала, что муж Сумской Борисюк, схватившись за инструмент, показал, кого потерял "Голос країни": "Вот такой у нас...".