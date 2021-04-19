Известная украинская актриса Ольга Сумская решила вспомнить фото своей фотосессии, которая наделала много шума

Артистка в свои 54 года впечатляет внешностью, ведь она тщательно ухаживает за собой с юного возраста, передает Politeka.net. Несколько лет назад красотке устроили необычную фотосессию, о которой та вспомнила в своем Инстаграм.

Так, в кадре знаменитость предстала без одежды. Фото было сделано в стиле известной картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

"Эта фотосессия в жанре Боттичелли свое время наделала много шума ... А вам как? 🧚🏻", - подписала фото Сумская.

За шесть часов публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев. Публикация получила неоднозначную реакцию в сети, некоторые даже просили удалить ее из сети.

"Не коверкайте это искусство, пожалуйста! Ольга, не опускайтесь! Я вас искренне прошу! Зачем это? Это ж ужас, а! Ну, зачем вам это нужно?! Есть масса тем, где можно проявить себя, но только не это. Тем более в вашем исполнении. Удалите это", "Вы очень красивы. Завидуют потому недовольны. Красота настоящая🔥🔥🔥", "Хорошо 🔥. Хорошая фигура 🔥 хорошая фотосессия 🔥. Это искусство 🔥😍😍😍", "Это не ваше!!! А вообще-то решать вам!", "Ужас, уже не знают что делать, чтобы внимание привлечь. На завод работать", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Сумская неоднократно давала советы по уходу за собой. Звезда рекомендовала по возможности пользоваться дорогой косметикой.

Напомним, что 54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем...".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская замахнулась на роль Дженнифер Лопес, удивив пикантными танцами: "Опыт или молодость…".

Также Politeka писала, что муж Сумской Борисюк, схватившись за инструмент, показал, кого потерял "Голос країни": "Вот такой у нас...".