Старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна виклала в мережу чарівне кадри в новому образі

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка актриси Ольги Сумської від першого шлюбу Антоніна Паперна виклала у своєму мікроблозі в Instagram чарівні кадри в новому весняному образі. Тоня, як і її зіркова мама, теж актриса, але зараз дівчина в декреті, так як в минулому році народила другу дитину. Красуня разом з чоловіком Володимиром Ягличем живе в Москві і рідко буває на батьківщині.

На нових фотографіях, які показала Антоніна, її можна побачити в стильному образі, який підкреслює струнку фігурку. Перед камерою актриса з'явилася в модних синіх джинсах і білій кофтині, поверх якої накинула бежевий піджак. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, свій образ вона доповнила невеликою сірою сумкою на ланцюжках.

Паперна не підписала свої фотографії, зате шанувальники кинулися активно обговорювати її новий образ. Однією з перших знімки дочки прокоментувала відома актриса Ольга Сумська. Вона звернулася до Тоні через соцмережу: "Терміново в кадр!". Багато з фоловерів відзначають ідеальну фігуру дівчини, і це після других пологів. "Як ви стежите за фігурою?", "Красуня", "У якій прекрасній формі", "Чарівна", "Красива", - пишуть користувачі в коментарях.

Нагадаємо, дочка Ольги Сумської в хутряній шапці вразила схожістю із зірковою матусею: "Чого ти настільки красива?".

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської похвалилася ідеальною зовнішністю в зимовому одязі: "Для жінок завжди актуальна...".

Також Politeka писала, пишногруда дочка Ольги Сумської в шкіряному міні і ланцюгах показала свою темну сторону: "Так на маму схожа".