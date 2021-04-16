Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная выложила в сеть очаровательное кадры в новом образе

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь актрисы Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная выложила в своем микроблоге в Instagram очаровательные кадры в новом весеннем образе. Тоня, как и ее звездная мама, тоже актриса, но сейчас девушка в декрете, так как в прошлом году родила второго ребенка. Красотка вместе с мужем Владимиром Яглычем живет в Москве и редко бывает на родине.

На новых фотографиях, которые показала Антонина, ее можно увидеть в стильном образе, который подчеркивает стройную фигурку. Перед камерой актриса появилась в модных синих джинсах и белой кофточке, поверх которой накинула бежевый пиджак. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, свой образ она дополнила небольшой серой сумкой на цепочках.

Паперная не подписала свои фотографии, зато поклонники кинулись активно обсуждать ее новый образ. Одной из первых снимки дочери прокомментировала известная актриса Ольга Сумская. Она обратилась к Тоне через соцсеть: "Срочно в кадр!". Многие из фолловеров отмечают идеальную фигуру девушки, и это после вторых родов. "Как вы следите за фигурой?", "Красотка", "В какой прекрасной форме", "Очаровательная", "Красивая", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой-актрисой: "Чего ты настолько красивая?".

Как сообщала Politeka, старшая дочка Ольги Сумской Антонина Паперная похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".

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