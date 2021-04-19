Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як проводить час зі своїм чоловіком, Віталієм Борисюком

Сумська та Борисюк одружилися у 1996 році, передає Politeka.net. Союз подружжя здається дуже міцним.

Актриса завжди підтримує свого чоловіка-артиста, який, до слова, не так давно брав участь у шоу "Голос країни".

У своєму Instagram Ольга нерідко ділиться фото з чоловіком, хвалячись, як проводить час.

В одному з останніх сторіс актриса позувала в яскравій блузі поруч з чоловіком у блакитній куртці. Обидва пили каву на вулиці.

"Найромантичніша кав'ярня в Києві... Я тут обожнюю так затишно посидіти", - розповіла Ольга.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Ольга Сумська заради Віталія Борисюка кинула свого першого чоловіка, актора Євгена Паперного.

У програмі "ЖВЛ" кинутий чоловік розповів, що тоді у нього з Борисюком відбулася чоловіча розмова, під час якої останній зізнався - його почуття серйозні і він закоханий в Сумську ще зі студентства.

У підсумку конфлікт вирішився і Паперний вирішив не заважати чужому щастю.

До слова, сама Сумська в діалозі з Олею Поляковою в Instagram поділилася, що перший чоловік зловживав алкоголем, через що відносини в родині були напруженими.

Все ж всі зважилися пробачити один одного і навіть виступили разом в антрепризі "Боїнг — Боїнг".

Нагадаємо, що 54-річна Сумська в костюмі-балахоні і кросівках збентежила зовнішнім виглядом: "Оля, ну навіщо...".

Як повідомляла Politeka, 54 - річна Сумська замахнулася на роль Дженніфер Лопес, здивувавши пікантними танцями: "досвід або молодість...".

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