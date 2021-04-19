Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як проводить час зі своїм чоловіком, Віталієм Борисюком
Сумська та Борисюк одружилися у 1996 році, передає Politeka.net. Союз подружжя здається дуже міцним.
Актриса завжди підтримує свого чоловіка-артиста, який, до слова, не так давно брав участь у шоу "Голос країни".
У своєму Instagram Ольга нерідко ділиться фото з чоловіком, хвалячись, як проводить час.
В одному з останніх сторіс актриса позувала в яскравій блузі поруч з чоловіком у блакитній куртці. Обидва пили каву на вулиці.
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"Найромантичніша кав'ярня в Києві... Я тут обожнюю так затишно посидіти", - розповіла Ольга.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, Ольга Сумська заради Віталія Борисюка кинула свого першого чоловіка, актора Євгена Паперного.
У програмі "ЖВЛ" кинутий чоловік розповів, що тоді у нього з Борисюком відбулася чоловіча розмова, під час якої останній зізнався - його почуття серйозні і він закоханий в Сумську ще зі студентства.
У підсумку конфлікт вирішився і Паперний вирішив не заважати чужому щастю.
До слова, сама Сумська в діалозі з Олею Поляковою в Instagram поділилася, що перший чоловік зловживав алкоголем, через що відносини в родині були напруженими.
Все ж всі зважилися пробачити один одного і навіть виступили разом в антрепризі "Боїнг — Боїнг".
Нагадаємо, що 54-річна Сумська в костюмі-балахоні і кросівках збентежила зовнішнім виглядом: "Оля, ну навіщо...".
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