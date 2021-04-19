Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как проводит время со своим мужем, Виталием Борисюком

Сумская и Борисюк поженились в 1996 году, передает Politeka.net. Союз супругов кажется очень крепким.

Актриса всегда поддерживает своего мужа-артиста, который, к слову, не так давно принимал участие в шоу "Голос країни".

В своем Инстаграм Ольга нередко делится фото с мужем, хвастаясь, как проводит время.

В одном из последних сторис актриса позировала в яркой блузе рядом с мужем в голубой куртке. Оба пили кофе на улице.

"Самая романтическая кофейня в Киеве... Я здесь обожаю так уютно посидеть", - рассказала Ольга.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Ольга Сумская ради Виталия Борисюка бросила своего первого мужа, актера Евгения Паперного.

В программе "ЖВЛ" брошенный супруг рассказал, что тогда у него с Борисюком состоялся мужской разговор, во время которого последний признался - его чувства серьезные и он влюблен в Сумскую еще со студенчества.

В итоге конфликт разрешился и Паперный решил не мешать чужому счастью.

К слову, сама Сумская в диалоге с Олей Поляковой в Инстаграм поделилась, что первый супруг злоупотреблял алкоголем, из-за чего отношения в семье были напряженными.

Все же все решились простить друг друга и даже выступили вместе в антрепризе "Боинг — Боинг".

Напомним, что 54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем...".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская замахнулась на роль Дженнифер Лопес, удивив пикантными танцами: "Опыт или молодость…".

Также Politeka писала, что муж Сумской Борисюк, схватившись за инструмент, показал, кого потерял "Голос країни": "Вот такой у нас...".