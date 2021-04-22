Актриса Ольга Сумская решилась на смелую процедуру в надежде сохранить молодой и цветущий вид

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала поход к пластическому хирургу.

Лечь непосредственно под скальпель актриса пока еще не готова, а вот процедура безоперационного косметологического лифтинга оказалась как раз для нее.

В частности, речь о контурной пластике при помощи препарата "радиесс" –это методика инъекционного омоложения в результате введения в средние слои кожи филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Придя в клинику и предвкушая невероятный результат, Ольга заявила: "Я счастлива! Чрезвычайно действенная процедура... щадящая... С богом!".

Сумская с гордостью показала результат манипуляций: "оживившееся" лицо с гладкой кожей без морщин.

"Мы закончили. Все на месте... Я вижу эффект. Немного сейчас опухло... Павел Андреевич, дай бог вам здоровья!", - обратилась она к доктору.

"Все сделали аккуратненько... Завтра человеку еще выступать!", - в свою очередь отметил хирург.

Ранее Ольга делилась своими соображениями по поводу пластических операций и сохранении молодости в целом.

"Я хорошо отношусь к хорошим специалистам. Я никогда еще не делала этого. Знаете, женщины боятся этого. Мы делаем пока все, кроме хирургии...".

По ее словам, косметические средства, которые содержат в своем составе гиалурон и коллаген, очень дорогие, но они необходимы для ухода за кожей каждой женщины.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

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