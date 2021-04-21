Известная украинская актриса Ольга Сумская дала небольшое интервью жене путешественника Дмитрия Комарова, Александре Кучеренко

Ольга Сумская родилась в семье актеров, поэтому с детства полюбила сцену, передает Politeka.net. Артистка за годы работы завоевала любовь поклонников, благодаря своему таланту.

Актрису часто зовут в разные программы, где она дает интервью, тем самым давая людям узнавать о ней все больше. В этот раз Сумская появилась в рубрике Александры Кучеренко "33 за 3". Суть передачи всего за три минуты ответить на 33 вопроса о себе.

Так, телеведущая затронула тему примет.

"Иногда так случается, что черная кошка или с пустым ведром перейдут дорогу перед тем, как ты идешь на премьеру, я говорю: "Ну, кто вас просил? Ну, наберите вы ведра и идите с полными", - рассказала артистка, застав врасплох телеведущую.

Стоит отметить, что артисты считаются самыми суеверными людьми, и это неслучайно - ведь в их профессии многое зависит от удачи. Актеры стараются, по мере приближения к сцене, соблюдать особую "ритуальность".

Известно, что черная кошка, перебежавшая дорогу, сулит проблемы, а пустое ведро в женской руке - неудачу.

Напомним, Ольга Сумская в программе "Зіркови шлях" рассказала, что по молодости она и ее муж, Виталий Борисюк, изменили друг другу. Прознав об этом, оба приняли решение больше ни с кем даже не флиртовать. Сейчас их брак считается одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.

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