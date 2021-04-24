Ольга Сумская прокомментировала свои отношения со старшей сестрой - Натальей

Наталья Сумская недавно призналась, что почти не общается с сестрой. При этом она довита, что практически о каждом шаге Ольги и без этого можно узнать, зайдя в Интернет, ведь она очень активно ведет соцсети.

Ольга Сумская рассказала, как отнеслась к словам сестры, передает «КП в «Украине».

«Меня это совершенно не обидело. Наталья мне говорила об этом открыто. Она работает в национальном драматическом театре им Франка, и ей легче, ведь она на зарплате. А мы артисты свободного полета очень зависимые. Из-за локдауна все спектакли отменены. Я работаю в антрепризах, а это мой хлеб. Извините, я должна рекламировать для того, чтобы люди узнали о моих спектаклях. Я иду в ногу со временем. И посоветовала бы Наталье Вячеславовне быть в этом плане более современной и не бояться», - сказала Сумская.

Напомним, ранее Народная артистка Украины Наталья Сумская заявила, что практически не общается с актрисой Ольгой. По словам Натальи, отчасти это связано с политикой.

«Не без этого, безусловно. То позиционирование себя в обществе и прочее. Я не могу указывать людям, как им жить. Я выбираю так, кто-то выбирает иначе. И тут ничего такого нет. Нам некогда видеться. Всю жизнь Оли мы видим в Фейсбуке, там нет проблем с этим. Почти каждый шаг отражается на публике. И нет проблем увидеть, что она делает чуть ли не каждую минуту», - призналась Наталья.

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