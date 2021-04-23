Актриса Ольга Сумская решила поделиться кадром одной из самых смелых своих фотосессий

Так, недавно на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда решила поделится кадром из самой смелой своей фотосессии. Точнее, напомнить о кадре, который и раньше наделал вокруг много шума. 54-летняя звезда опубликовала кадр, на котором позировала в смелом образе главной героини картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Причем на провокативном и даже пикантном снимке актриса позирует обнаженной, прикрывшись руками. Художественная обработка превратила кадр в копию картины, а саму Сумскую в настоящую богиню.

«Это фотосессия в жанре Боттичелли в свое время наделала много шума. А вам как?» - честно поинтересовалась знаменитость.

«Завораживающе красиво!!!!Оля,этой фотосессией,Ты меня снова вдохновила на создание скульптурной куклы😍; Вы очень красивы. Завидуют потому не довольны . красота настоящая; а какой посыл в этом фото?; Нет ни стыда, ни совести, благоразумие должно быть; Это не ваше!!! А вообще- то решать вам!; Фотошоп отменный👏🏻; Очень красиво и эстетично!; Личное показывают мужу , а не всему миру. Извините через чур; Зачем рукой прикрыли, гасите на все 100; на завод работать!; таким уже не удивишь» - пишут в сети.

Также 54-летняя звезда опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала поход к пластическому хирургу.

Лечь непосредственно под скальпель актриса пока еще не готова, а вот процедура безоперационного косметологического лифтинга оказалась как раз для нее.

В частности, речь о контурной пластике при помощи препарата "радиесс" –это методика инъекционного омоложения в результате введения в средние слои кожи филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

По ее словам, косметические средства, которые содержат в своем составе гиалурон и коллаген, очень дорогие, но они необходимы для ухода за кожей каждой женщины.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

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